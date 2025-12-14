El Estudiantes de Santiago Arzamendia es campeón argentino

Enemistado con la máxima autoridad del fútbol de Argentina, Estudiantes levantó su primer título liguero en quince años al consagrarse campeón del torneo Clausura este sábado en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, donde venció por 5-4 a Racing en penales.

La victoria, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, es dulce para el Pincharrata, cuyo presidente, el exmediocampista Juan Sebastián “La Brujita” Verón, es considerado el principal opositor del mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Antes de que Fernando Muslera se luciera en la definición desde el punto blanco, donde tapó el remate de Gastón Martirena, Adrián “Maravilla” Martínez (minuto 81), el artillero de la Academia, abrió la cuenta con una gran definición tras eludir al custodio de la Celeste en los mundiales de 2010, 2014 y 2018.

Cuando parecía que el título se mudaba a Avellaneda, el delantero Guido Carrillo (92’), de cabeza, dio a Estudiantes la igualdad para estirar la definición al tiempo suplementario. “Así es la historia de este club. Cuando todo parece estar terminado, cuando lo dan por muerto, Estudiantes resurge”, destacó Carrillo, que había estado suspendido cuatro fechas y volvió para la final.

Contra los pronósticos

Estudiantes firmó así su séptimo título de liga, el primero desde 2010, y el 18º de su vitrina, si se incluyen los éxitos a nivel internacional.

Es además el cuarto bajo la conducción del entrenador Eduardo Domínguez, con el que previamente alzó la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones 2024.

Con este título, el Pincharrata jugará el próximo año el principal torneo de clubes de América, mientras que el Racing de Gustavo Costas disputará la Copa Sudamericana.

La consagración en el campo neutral de Santiago del Estero era inimaginable para muchos hace poco más de dos meses, cuando Estudiantes se despedía en cuartos de final de la Libertadores, tras caer de manera ajustada en los penales con Flamengo, que luego ganó la estrella. Y es que el Pincha, con todas las fichas volcadas a la conquista internacional, había empezado el Clausura con resultados irregulares, y tampoco exhibió un rendimiento convincente cuando solo tenía por delante el campeonato local.

Igualmente parecía tener la clasificación asegurada a los playoffs, pero sus rendimientos decayeron notoriamente, a tal punto que apenas ganó un partido en las últimas siete fechas de la etapa regular.

Pero una combinación de resultados le permitió quedarse con la octava y última plaza en liza hacia la fase eliminatoria. “Con los capitanes hubo un punto de inflexión en una reunión que tuvimos. Son cosas que no se ven, y eso ayudó a cambiar la mentalidad y jugar los partidos siguientes con otra actitud”, reveló Muslera tras la final.

Verón, como un hincha más

Todo cambió en las rondas a todo o nada. A pesar de tener que jugar siempre como visitante, Estudiantes dejó en el camino al Rosario Central de Ángel Di María, el club que más puntos había reunido durante la temporada. Luego se impuso a Central Córdoba y en la semifinal doblegó a su archirrival, Gimnasia y Esgrima.

En el medio de la remontada, el Pincha quedó expuesto como el único equipo opositor a la gestión de Chiqui Tapia en la poderosa AFA.

La controversia estalló cuando Rosario Central fue designado campeón anual sin sustento en el reglamento, y Estudiantes fue obligado a realizarle un pasillo de honor en el duelo entre ambos.

El plantel del Pincha cumplió a medias la acción, ya que sus jugadores le dieron la espalda a sus rivales. El enfrentamiento con la cúpula de la AFA derivó en la suspensión de seis meses de toda actividad vinculada con el fútbol para Juan Sebastián Verón.

Sin embargo, el exjugador de la Albiceleste y del Manchester United desafió la sanción al acudir este sábado a la tribuna del Madre de Ciudades como un hincha más junto a cientos de fanáticos que le brindaron su apoyo.

Con ese espíritu rebelde, Estudiantes firmó una nueva consagración y se quedó con un título con sabor a reivindicación, con sus jugadores recibiendo las medallas y el trofeo de campeón de manos del presidente de la AFA. “Los jugadores tenemos la misma idea del club, pero nuestra batalla está dentro de la cancha, en los once contra once” , remarcó Muslera.

El paraguayo Santiago Arzamendia, titular en el campeón, no pudo completar el partido al sufrir una lesión que parece de gravedad. El compatriota Richard Sánchez recibió su medalla por el segundo lugar, aunque no tuvo participación en el duelo decisivo. AFP