Franco Baresi reaparece en San Siro tras su operación

El excapitán del club ‘rossonero’, Franco Baresi, triple campeón de Europa y ganador de seis ‘Scudetti’, entre otros tantos títulos, fue recibido con la sonora ovación del estadio Giuseppe Meazza (San Siro) antes del duelo del Milan ante el Sassuolo, que finalizó con empate a dos.

Baresi, de 65 años, se sometió el pasado 3 de agosto a una intervención quirúrgica para que le fuera extirpado un nódulo pulmonar mediante una operación poco invasiva.

Desde entonces, no había vuelto a San Siro. “Queridos aficionados, quiero que sepan que me llevará un tiempo recuperar la forma. Gracias al Milan y a todos ustedes por su apoyo y ánimo. Con cariño, un abrazo. Franco Baresi”, fueron sus palabras tras la operación, publicadas en los medios del club italiano. EFE

