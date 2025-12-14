Omar Alderete triunfa con el Sunderland

El alemán Nick Woltemade remató de cabeza hacia su propia portería, al filo del descanso después de un centro Nordi Mukiele, que sorprendió al guardameta Aaron Ramsdale, de nuevo titular ante la baja de Nick Pope. Con esa anotación se impuso el Sunderland.

El Newcastle lo intentó, pero apenas puso en peligro la meta de Robin Roefs, que solventó con facilidad los dos disparos a puerta de los visitantes.

Por su parte, el Sunderland pudo aumentar distancias, pero Wilson Isidor, después de un gran control, se topó con Ramsdale, que realizó una gran estirada. El conjunto local, recién ascendido, se mantiene en la parte alta de la tabla y se confirma como el equipo revelación de este comienzo de temporada.

Con esta victoria, suma 26 unidades en 16 rondas y se coloca en séptima posición con los mismos puntos que el Crystal Palace, que es quinto, y a dos del Chelsea, que se sitúa en la última posición que da acceso a la Liga de Campeones.

En el caso del Newcastle, que no había perdido en sus últimos cuatro partidos de Premier League, se mantienen con 22 puntos, en la duodécima posición. EFE