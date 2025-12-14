Terna arbitral paraguaya dirigirá la semifinal de la Copa Árabe

El encuentro que contará con la dirección de los paraguayos será el que disputen las selecciones de Arabia Saudita y Jordania. El partido se llevará a cabo este lunes 15 de diciembre, con inicio programado para las 14:30, en horario de Paraguay. El Estadio Al Bayt, ubicado en Qatar, será la sede de la etapa de los cuatro mejores equipos del certamen.

La participación del equipo arbitral paraguayo en el certamen incluyó la dirección de partidos previos de la fase de grupos. Entre ellos, destacan los encuentros Omán vs. Marruecos y Bahréin vs. Sudán. Esta experiencia en el prestigioso evento internacional es considerada una acumulación de rodaje para los colegiados compatriotas, para luego plasmarlo en el tan cuestionado arbitraje nacional.

El compromiso entre Arabia Saudita y Jordania es parte de la Semifinal de la Copa Árabe de la FIFA, edición 2025 en Qatar. La terna paraguaya integrará el equipo arbitral internacional encargado de la dirección del juego. Su labor en este tipo de encuentros ratifica el desarrollo de los árbitros afiliados a la APF.

Arabia Saudita vs. Jordania

Estadio: Al Bayt, de Qatar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hora: 14:30 (hora paraguaya).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

Asistentes: Eduardo Cardozo (Paraguay) y Milciades Saldívar (Paraguay).

Cuarto árbitro: Cristian Garay (Chile).

Quinto árbitro: Claudio Urrutia (Chile).

VAR: Antonio García (Uruguay).

AVAR: Dennis Higler (Países Bajos).