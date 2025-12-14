Verón, símbolo del Estudiantes campeón y adversario de la AFA

El éxito deportivo del Pincha, Estudiantes de La Plata, no es, sin embargo, lo único que ubica bajo los focos a La Brujita, graduado como el mayor opositor de la poderosa Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la entidad que rige el balompié en la tierra de Diego Maradona y Lionel Messi.

Símbolo del elenco de La Plata, el exmediocampista de la Albiceleste y el Manchester United expresa una visión del fútbol distinta a la de la AFA bajo el mando de Claudio “Chiqui” Tapia, quien logró el título mundial con Argentina en 2022.

En su primera presidencia en Estudiantes (2014-20), que comenzó meses después de su retiro como futbolista, inauguró el estadio UNO, con capacidad para 32.500 espectadores.

Luego de ser vicepresidente, regresó al sillón de mandatario en 2024. En la función dirigencial, Verón, de 50 años, se ha mostrado innovador en varios aspectos, incorporando políticas de género, modernizando y profesionalizando el club y buscando alternativas financieras para mejorar la entidad, tetracampeona de la Copa Libertadores de América.

Disputa política con apoyo de Milei

Dentro de estas variantes, impulsó el año pasado un plan de modelo mixto para la gestión de los clubes, sin la necesidad de darles vía libre a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), pero abriendo caminos para que los equipos no fueran simples entidades sin ánimo de lucro.

Su propuesta incluía la opción de permitirles obtener inversiones, para lo cual inició gestiones con el empresario Foster Gillett, de paso controvertido en el Liverpool de Inglaterra.

Pero su fallida iniciativa, que contaba con el apoyo del presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, chocó con el rechazo generalizado de la mayoría de los otros clubes y de la AFA.

“Tuvimos charlas, pero no llegamos nunca a ponernos de acuerdo”, reconoció Verón, quien debutó como profesional en el club y regresó a este tras su paso triunfal en Europa. En su retorno, alzó en 2009 la cuarta Libertadores de la institución, una proeza que lo ratificó como leyenda del Pincha, un derecho adquirido desde su nacimiento, ya que es hijo del fallecido exdelantero Juan Ramón “La Bruja” Verón, partícipe en las conquistas de las otras tres Libertadores. Pero su propuesta de modificar el funcionamiento de los clubes no fue el único encontronazo con la máxima autoridad del fútbol argentino.

Desafío en la final

El exfutbolista tuvo un episodio más tenso en noviembre, cuando la AFA proclamó campeón anual al Rosario Central de Ángel Di María, sin respaldo en el reglamento, y Estudiantes denunció que “no hubo” una votación de los clubes que apoyara el nombramiento.

Para colmo, ambos conjuntos debían enfrentarse pocos días después por los octavos de final del torneo Clausura, y Estudiantes fue conminado por la AFA a realizarle un pasillo de honor a Central como flamante campeón anual. Pero el plantel pincha dio la espalda cuando desfilaban sus colegas, lo que derivó en una sanción disciplinaria de la AFA para algunos jugadores y para Verón, suspendido por seis meses de cualquier función vinculada con el fútbol.

La Brujita, sin embargo, desafió nuevamente a la entidad y el sábado concurrió al estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, para apoyar a su equipo en la final ante Racing, ganada 5-4 en penales tras empate 1-1 en los 120 minutos.

Imposibilitado de acudir a un palco, se sumó a la tribuna popular, donde fue acompañado por miles de hinchas: “Oh, no soy secanucas, soy soldado de La Bruja” , le cantaron los seguidores de Estudiantes.

Tras la consagración, el plantel le llevó el trofeo a la tribuna, un galardón entregado por el propio Tapia, quien felicitó públicamente al flamante campeón. “Significa mucho.

La realidad es que no me lo esperaba, no era algo necesario, y les agradezco porque me tuvieron presente” , dijo Verón. El ídolo afirmó que lo sucedido tras el “espaldarazo” a Rosario Central permitió que los jugadores encontraron “un motivo” para ganar el título, el primero en el campeonato desde 2010. “Esto me hace reflexionar y saber que las cosas buenas prevalecen siempre sobre las malas. Eso lo tengo muy guardado y muy seguro” , dijo el presidente del nuevo campeón de Argentina. AFP