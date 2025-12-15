1-0. Soulè gana la partida a Nico Paz

La 'Loba' no renuncia a nada y ya está a tres puntos del liderato. Después de dos derrotas consecutivas en Serie A logró frenar a un rival directo como el Como de Cesc Fàbregas, derrotado ahora en las dos últimas jornadas ante Inter de Milán y los romanistas.

En el duelo particular de argentinos, de dos de las máxima estrellas de la Serie A, Soulé prevaleció ante Nico Paz. Su asistencia en el minuto 61, poniendo calma en la frontal del área cuando otros se hubieran precipitado con un centro o un disparo, permitió el tanto de Wesley, el tercero de su temporada, llegador constante desde el carril derecho y fundamental en el esquema de Gian Piero Gasperini.

Sufrió de nuevo Fàbregas un contratiempo durante el duelo. Otra vez el senegalés Assane Diao, que sigue sin encontrar continuidad culpa de las lesiones, tuvo que abandonar a la media hora el terreno de juego tras una galopada tremenda desde área propia. Se plantó en área rival y antes de definir sintió molestias en la parte trasera de su muslo izquierdo.

De hecho, Diao tendría que viajar este mismo martes con la selección de Senegal a la concentración para la Copa África, pero es ahora duda para el torneo africano. Fàbregas llegó a llamar al seleccionador senegalés para evitar la convocatoria de su jugador.

El Como mejoró en los minutos finales con el ingreso de Jesús Rodríguez, pero fue incapaz de hacer tanto a un Roma que exprimió todo arma para evitar que el partido se le fuera de las manos. Gianluca Mancini fue protagonista en varias trifulcas que llegaron a provocar el enfado de un Fábregas que se lo reprochó tras el duelo.

La victoria de los de Gasperini les coloca cuartos, en puestos de Liga de Campeones con 30 puntos y a solo 3 del liderato. El Como se queda séptimo, fuera de puestos europeos, con 24 unidades. EFE.