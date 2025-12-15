Presidenta Liga F viaja a Sao Paulo para estrechar lazos con Federación Paulista de Fútbol

Álvarez estuvo en la ceremonia de entrega de premios de la citada final junto al presidente de la FPF, Reinado Carneiro Bastos; el vicepresidente, Mauro Silva, y la directora de Fútbol Femenino de la FPF, Kin Sato, según ha informado este lunes la Liga F en un comunicado.

El encuentro disputado enfrentó a Palmeiras y Corinthias, con victoria del primero tras imponerte en la eliminatoria con un 5-2, después de la victoria por 5-1 en el partido de ida y la derrota por 1-0 en el de vuelta.

En su viaje a Sao Paulo Álvarez también visitó el Consulado General de España y fue recibida por el cónsul general, Pablo Montesinos-Espartero.

Ambas citas forman parte de la agenda institucional de Álvarez en Sao Paulo y "pone de manifiesto la vocación internacional de Liga F y su compromiso con el fortalecimiento de alianzas con entidades y clubes de referencia, en un contexto de expansión global del fútbol femenino", ha detallado la Liga F.

