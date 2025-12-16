Copa Intercontinental: Fla y PSG, por la consagración

Flamengo pretende sepultar el dominio de mano de hierro que los europeos han establecido en esta competición y su sustituta entre 2005 y 2023, el Mundial de Clubes de siete equipos. Corinthians de São Paulo, en 2012, fue el último embajador de Sudamérica en alzar el trofeo de la Intercontinental o el Mundialito.

Pero Filipe Luís y su nómina estelar, al menos para los niveles americanos, están decididos a decir basta. Los rubronegros confían en que el nivel que les permitió ganar el doblete, la Copa Libertadores y el Brasileirão, es suficiente para hincar las rodillas del rey de Europa, París Saint-Germain, que debutará en la Intercontinental tras ganar en mayo por primera vez la Liga de Campeones.

El talento del creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta es una carta fuerte para que el Fla se ilusione con empotrar en su vitrina su segunda Intercontinental, tras la alzada por Zico frente al Liverpool en 1981. Al “10” se suman otros jugadores de cartel, como el portero argentino Agustín Rossi, los defensas brasileños Danilo y Alex Sandro, el volante chileno Érick Pulgar, el internacional italiano Jorginho y el atacante ecuatoriano Gonzalo Plata.

A pesar de que varios de sus jugadores han tenido contratiempos físicos, el PSG cuentan con futbolistas de altísima calidad como Ousmane Dembélé (Balón de Oro y The Best 2025), Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz y Désiré Doué.

Posibles alineaciones. PSG: Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos y Khvicha Kvaratskhelia. Flamengo: Agustín Rossi, Guillermo Varela, Danilo, Léo Pereira y Alex Sandro; Giorgian de Arrascaeta, Jorginho, Érick Pulgar y Jorge Carrascal; Everton Cebolinha y Bruno Henrique.