El Atlético defiende su clasificación en Lyon

El meritorio 2-2 del conjunto rojiblanco contra el Bayern Múnich hace una semana fue oro para el equipo madrileño, a punto del pase a la siguiente ronda: solo se quedará fuera si pierde en Francia, el Valerenga gana al Bayern en Múnich y, entre ambos marcadores, el bloque noruego enjuga una diferencia de diez goles respecto al Atlético, con +8 por el -2 de las nórdicas.

No es seguro cien por cien el pase del club rojiblanco, aunque, realmente, admite pocas dudas, propias del mínimo resquicio de las matemáticas que de la realidad. El Valerenga sólo ha ganado uno de sus cinco duelos y el Bayern ha vencido sus dos choques en casa: 2-1 al Juventus y 3-2 al Arsenal.

Pero, también, hay advertencias históricas para el Atlético, como su único precedente, entonces a doble encuentro en los octavos de final de la Liga de Campeones de 2015-16. El Lyon ganó por un global de 9-1 al conjunto rojiblanco. Del 1-3 de España al 6-0 de Francia.

Cuatro goles fueron de Ada Hegerberg, que es también ahora la líder ofensiva del conjunto francés, dirigido por Jonatan Giraldez para recuperar la hegemonía en Europa, perdida desde hace tres años.

La delantera está al borde de un récord imponente: ser la primera jugadora en marcar 70 tantos (le queda uno) en las competiciones femeninas de clubes de la UEFA.

Referencia tantos y tantos años en la historia del fútbol femenino, el equipo francés, con cuatro triunfos y un empate en cinco jornadas en esta edición del torneo, es el club que más veces ha sido campeón de Europa, con ocho, pero la última data de 2021-22 contra el Barcelona.

Ahora sostiene el pulso con el equipo azulgrana por la primera posición de esta fase, con ambos con trece puntos, con el Barça por delante porque su diferencia es seis goles mejor que la del Lyon. El conjunto catalán se mide al París FC, también en Francia. Ambos tienen casi asegurado un puesto entre los cuatro primeros, aunque aún no del todo por las matemáticas.

El Lyon, además, ha sido invencible en este curso, no solo en la Liga de Campeones, con 13 de 15 puntos (solo cedió dos puntos con el empate a tres con el Juventus), sino también en la liga francesa: es el líder con un pleno de 30 puntos en 10 jornadas, con 46 goles a favor y 5 en contra.

En la última jornada se impuso 0-7 al Le Havre, además con descanso incluso en la convocatoria para cuatro de sus jugadores más esenciales en el once titular: Melchie Dumoray, Ada Hegerberg, Selma Bacha e Ingrid Engen, indiscutibles en las alineaciones iniciales toda la campaña.

Una prueba tremenda para la defensa del Atlético, el mejor visitante de la Liga de Campeones y el único que ha sido infalible hasta ahora lejos de su estadio en esta Champions (ha vencido sus dos encuentros frente al Saint Polten, por 0-6, y el Twente, por 0-4, antes de llegar a Lyon, que son palabras mayores). Su rendimiento atrás será crucial frente a la ofensiva de su rival, con 14 goles en cinco choques, pero también cinco en contra.

El equipo madrileño transita por vaivenes en los últimos tiempos. Antes y después del 2-2 con el Bayern Múnich, perdió 2-1 contra el Costa Adeje Tenerife, empató en su casa con el Sevilla (2-2) y este domingo fuera con el Eibar (2-2) para quedarse cuarta en el campeonato español a cuatro puntos de la zona de Liga de Campeones que marca la Real Sociedad, en la tercera posición de la tabla.

Víctor Martín, aún con las bajas de Gio y Tanarro, como en las últimas semanas, además de Sheila Guijarro, que ya se perdió el choque ante el Bayern Múnich por un esguince de tobillo de alto grado, previsiblementre saldrá con casi todo su once tipo en Lyon, donde el Atlético avista los octavos de final… Salvo catástrofe.

Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia, Silvia Lloris, Lauren, Andrea; Fiamma, Boe Risa, Gaby; Jensen, Amaiur, Luany.

OL Lyon: Endler; Tarciane, Renard, Engen, Bacha; Heaps, Dumornay, Diani; Chawinga, Hegerberg y Brand.

Árbitra: Ivana Projkovska (Macedonia).