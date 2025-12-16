Marcelino, referente de José Alberto, vuelve a El Sardinero

El Racing llega a este encuentro líder de Segunda División, con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, y con la ilusión de apear a un equipo que compite en la 'Champions League', tras dejar por el camino a Logroñés y Ponferradina, rivales de menor categoría que los santanderinos.

José Alberto volverá a alinear en la portería a Plamen Andreev, que ya jugó el pasado sábado por la lesión de Ezkieta, y podría introducir alguna novedad respecto al once que sacó en el empate ante el Leganés (1-1), como Aldasoro o Íñigo Sainz Maza en el centro del campo.

También podrían entrar Manu Hernando o Facu González en el eje de la zaga o cambiar al máximo goleador de Segunda, Villalibre (10 goles), por Jeremy, que lleva 7 tantos, o Arana, ávido de minutos tras perderse el inicio de temporada por lesión.

Será el primer partido en la presente edición de la Copa del Rey en Los Campos de Sport de El Sardinero, donde el Racing acumula esta temporada seis victorias, dos empates y dos derrotas, con un balance de 23 goles a favor y 12 en contra, lo que le convierte en el mejor local de LaLiga Hypermotion.

Enfrente estará Marcelino, que entrenó al Racing en dos etapas distintas, clasificándolo en la temporada 2007-2008 para la UEFA. "El histórico de Marcelino como entrenador está fuera de toda duda, es uno de los mejores entrenadores del fútbol español", afirmó José Alberto tras el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Por su parte, el Villarreal afronta la Copa del Rey con ilusiones renovadas tras haberse quedado ya sin opciones de seguir avanzando en la Liga de Campeones.

El equipo de Marcelino llega descansado, tras no haber jugado el pasado domingo el partido de liga ante el Levante, al ser aplazado por la lluvia.

A las habituales bajas de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala, se siguen sumando las ausencias de Gerard Moreno, Santi Mouriño y Thomas Partey; a los que además se suman los convocados por sus selecciones para jugar en la Copa de África, como son los casos de Ilias Akhomach y Pape Gueye.

Es dudosa la participación de Dani Parejo, que con las molestias musculares habrá que ver si es capaz de llegar a este partido. De no hacerlo, Marcelino tendría que echar mano de los jugadores del filial Carlos Maciá y Alassane Diatta, siendo el primero el que tiene más opciones de ser titular.

Real Racing Club: Andreev; Mantilla, Javi Castro, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín, Íñigo Sainz-Maza, Gustavo Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente; Villalibre.

Villarreal CF: Arnau Tenas, Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Parejo o Maciá, Comesaña, Buchanan, Moleiro; Ayoze y Mikautadze o Tani Oluwaseyi

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité de Castilla-La Mancha).