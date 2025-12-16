Resultados de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Guadalajara (1ª RFEF) - Barcelona (1ª)
18.00. Cultural Leonesa (2ª) - Levante (1ª)
19.00. Albacete (2ª) - Celta (1ª)
19.00. Racing Santander (2ª) - Villarreal (1ª)
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
19.00. Huesca (2ª) - Osasuna (1ª)
19.00. Atlético Baleares (2ª RFEF) - Atlético de Madrid (1ª)
21.00. Talavera (1ª RFEF) - Real Madrid (1ª)
21.00. Alavés (1ª) - Sevilla (1ª)
19.00. Ourense (1ª RFEF) - Athletic Club (1ª)
21.00. Real Murcia (1ª RFEF) - Betis (1ª)
19.00. Granada (2ª) - Rayo Vallecano (1ª)