Robert Harrison preside importante Comisión de la FIFA

Un cargo de gran relevancia en la estructura de la FIFA tiene como presidente al compatriota Robert Harrison, máxima autoridad de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que ayer recibió la distinción al asumir la presidencia de la Comisión de Competiciones de Selecciones Nacionales.

Tras su designación, el máximo dirigente de la la APF encabezó en la ciudad de Doha (Qatar) la primera reunión del nuevo ciclo de trabajo de la Comisión de Competiciones de Selecciones Nacionales de la FIFA, órgano clave dentro de la estructura del máximo ente rector del fútbol mundial.

Tras su elección, Harrison destacó la responsabilidad que implica este rol y subrayó la importancia del diálogo institucional, el trabajo colectivo y la construcción de consensos como pilares fundamentales para el fortalecimiento y la evolución de las competiciones de selecciones nacionales a nivel global.

La mencionada Comisión de la FIFA está integrada por destacadas autoridades del fútbol internacional, entre ellas Mark Bullingham, Director Ejecutivo de la Football Association de Inglaterra; Amaju Pinnick, ex presidente de la Federación Nigeriana de Fútbol; Marijan Kustic, presidente de la Federación de Croacia.

La entidad matriz del fútbol paraguayo cuenta además con una presencia institucional activa en distintas comisiones de la FIFA.

El vicepresidente de la APF, Óscar Zaputovich, integra la Comisión de Desarrollo Técnico; el secretario general, Luis Kanonnikoff, la Comisión Jurídica; la secretaria general adjunta, Alba Benítez, la Comisión de Federaciones Miembro; y José Luis Alder, miembro del Consejo Ejecutivo y titular de la Divisional de Futsal FIFA de la APF, forma parte de la Comisión de dicha disciplina deportiva.

A su vez, la coordinadora general de Selecciones Femeninas, Noelia Barrios, forma parte de la Comisión de Competiciones Femeninas; Norman Rieder integra la Comisión de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Fútbol; y Juan H. Appleyard la Comisión del Fútbol Base y Amateur.