Simeone mantiene las bajas de Llorente, Baena y Giménez

Ninguno de los tres está aún disponible. Es el cuarto encuentro consecutivo que se pierden tanto Baena como Giménez, lesionados hace ya dos semanas contra el Barcelona en el Camp Nou, y el séptimo de Llorente, que sufrió un percance muscular el pasado 23 de noviembre frente al Getafe en la victoria por 0-1 en el Coliseum.

El resto de efectivos estuvo a disposición de Diego Simeone, que contó con Javier Boñar en la sesión junto al resto del primer equipo.

La expedición del Atlético de Madrid tiene previsto trasladarse este miércoles por la mañana a Palma de Mallorca para el duelo por la tarde contra el Atlético Baleares, de Segunda RFEF.