Dembelé y Aitana, reyes indiscutibles del año

Incluso, a la vista del resto de premiados en la gala que tuvo lugar en Doha, en la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre el PSG y el Flamengo brasileño, el equipo parisino que dirige Luis Enrique Martínez fue el referente universal del curso.

Los datos de las votaciones facilitadas por la FIFA atestiguan casi una unanimidad general, en el cómputo global, sobre la elección de Dembelé, Aitana Bonmatí, cuyo reinado se extiende ya durante tres años, y el propio Luis Enrique.

Dembelé fue el que más respaldo recibió de parte de los seleccionadores nacionales (547 puntos), capitanes (691), representantes de medios (696) y aficionados (714.398), que le otorgaron una cifra definitiva de 50, once más que Lamine Yamal, el joven internacional español del Barcelona y consolidado en la élite, cuyos datos fueron de 240, 224, 257 y 658.053, respectivamente.

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, fue el tercero en la clasificación final con 35, al ser superado por Lamine Yamal en los capítulos de seleccionadores y periodistas. Aunque el galo fue el preferido por los capitanes y seguidores, lo fue por una cantidad que no le sirvió para llegar al segundo puesto.

El lateral marroquí Achraf Hakimi se quedó a las puertas del podio, a cuatro puntos de Mbappé, que este año se quedó fuera del once ideal del año, y el brasileño Raphinha, para muchos clave y factor determinante en el Barcelona de Hansi Flick, concluyó quinto con 29.

Por ejemplo, la elección de Leo Messi, capitán de Argentina, fue Dembelé-Mbappé-Lamine Yamal; su seleccionador, Leo Scaloni, prefirió la terna Mbappé-Pedri-Lamine Yamal; Unai Simón, capitán de España, eligió Lamine Yamal-Pedri-Nuno Mendes, y Luis de la Fuente, técnico de la Roja a Pedri-Lamine Yamal-Mbappé.

En la elección a la mejor jugadora Aitana Bonmatí volvió a dominar en las preferencias de los votantes. La elegida en todos: 512 puntos de los seleccionadores, 443 de los capitanes, 599 de los periodistas y 515.321 de los aficionados para ganar con 52.

Mariona Caldentey, mejor jugadora de la Superliga inglesa y ganadora de la Liga de Campeones con el Arsenal en su primer año en el club inglés, acabó segunda con 40 tras recibir 136 de los seleccionadores, 232 de los capitanes, 184 de los periodistas y 82.567 de los hinchas.

Alexia Putellas, la elegida en 2021 y 2022, cerró el podio con 33 gracias en buena parte en el respaldo de los aficionados, ya que en este apartado fue la segunda preferida con 198.960, lo que le permitió superar a la inglesa Alessia Russo, que concluyó con 31 puntos.

Irene Paredes, capitana de la selección española, situó como primera elección a su compañera en el Barcelona Patri Guijarro, que este año tan solo ha podido ser duodécima en la clasificación final. Acompañó a la centrocampista con Alexia Putellas y Mariona Caldentey, quien fue la selección principal de Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional, por delante de Aitana y Alexia.

Sarina Weigmann, designada mejor entrenadora de fútbol femenino, y que llevó a Inglaterra a ganar la Eurocopa al derrotar a España en la tanda de penaltis de la final, se decantó por un trío de su equipo, Lucy Broze, Alessia Russo y Leah Williamson, su capitana, que, en cambio, situó a mariona Caldentey como primera elección por delante de Russo y Patri Guijarro.

Las otras elecciones tampoco tuvieron color. El dominio fue claro de Luis Enrique como mejor entrenador, del italiano Gianluigi Donnarumma y la inglesa Hannah Hampton como mejores guardametas por delante del belga Thibaut Courtois y Cata Coll.

