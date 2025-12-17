PSG y Flamengo se jugarán la Copa Intercontinental en los penaltis (1-1)

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia adelantó a los campeones de Europa en el minuto 38 y el italo-brasileño Jorginho empató en el 62 tras transformar un penalti cometido por el brasileño Marquinhos sobre el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

El PSG busca su primera Copa Intercontinental, que sería su sexto título del curso, lo que convertiría a Luis Enrique en el tercer entrenador en encadenar tantos éxitos, tras el español Pep Guardiola en 2009 y el alemán Hansi Flick en 2020.

Para el Flamengo de Felipe Luiz sería la segunda Copa Intercontinental, tras la lograda contra el Liverpool en 1981, y la primera vez que un equipo sudamericano derrota en esta competición a uno europeo desde el Corinthians en 2012.