2-3. El Sporting accede a cuartos de final ante un Santa Clara que terminó con 8 jugadores

Con 2-1 en el marcador, tras los tantos de Joao Simoes (Sporting), y los brasileños Lucas Soares y Gabriel Silva, llegó el comienzo de lo que fue un final de partido de locura.

En el minuto 89, Paulo Víctor vio la roja directa por el Santa Clara y en el extenso tiempo añadido (m.103+ y 104+) llegaron las de sus compañeros Frederico Venancio y Lucas Soares, que dejaron a su equipo con ocho jugadores.

Un minuto después, el colombiano Luis Suárez anotó de penalti el 2-2 y mandó el partido a la prórroga, en la que el conjunto lisboeta logró ponerse por delante gracias al griego Fotis Ioannidis (m.98).

El Sporting de Portugal se enfrentará en cuartos al AFS, ganador por 0-1 ante el Vitoria Guimaraes.

