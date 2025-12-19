Interinidad y urgencia en el Ciutat de València

Del Moral forma con el valenciano Vicente Iborra un tándem que, de momento, no ha funcionado para enderezar la mala racha que provocó la salida de Julián Calero hace ya veinte días. El Levante lleva cinco derrotas seguidas en LaLiga EA Sports, es colista y en el peor escenario posible podría pasarse la Navidad a nueve puntos de la permanencia.

El Ciutat de València, que todavía no ha vivido una victoria esta temporada en su regreso a Primera División, acogerá un duelo fundamental para el Levante, que todavía no ha definido qué va a hacer con Del Moral e Iborra.

Para este encuentro, además, el Levante tiene las bajas de Etta Eyong, en la Copa África con Camerún, y están lesionados Roger Brugué, Koyalipou y Unai Elgezabal.

No tiene muchas opciones para conformar su línea ofensiva el entrenador del Levante, así que Olasa y Pablo Martínez tienen muchas posibilidades de acompañar a Iván Romero y Carlos Álvarez, los dos referentes ahora mismo en el juego de ataque del Levante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Real Sociedad aterriza en Valencia con Jon Ansotegi como interino y con la necesidad imperiosa de ganar para no cerrar el año en puestos de descenso. Los donostiarras, en octavos de final de la Copa del Rey tras ganar en el último minuto al Eldense, quieren dejar atrás la racha de tres derrotas consecutivas en LaLiga a la espera de un nuevo entrenador.

El equipo 'txuri-urdin' sólo ha ganado un partido a domicilio en lo que llevamos de campeonato, un bagaje pobre que le sitúa a un punto de la zona roja de la tabla. La tormenta que cae y no cesa en San Sebastián ya se ha llevado por delante a Sergio Francisco, por lo que Ansotegi aspira a cerrar su semana con pleno de victorias.

Para ello, el técnico de Berriatua, que volverá al filial la próxima semana, no podrá contar con Yangel Herrera, con una nueva lesión en el sóleo, ni tampoco con Barrenetxea, también con molestias en la misma zona, Rupérez y Aramburu, este último sancionado tras cinco cartulinas amarillas.

Por contra, recupera al capitán Mikel Oyarzabal, que fue convocado a Elda aunque no disputó ningún minuto, y a Orri Óskarsson, lesionado desde el 30 de agosto.

Sin el lateral de Caracas, Aritz Elustondo u Odriozola ocuparán el carril diestro, aunque parece que el de Beasain está un paso por delante. En el centro del campo no se esperan muchos cambios, por lo que Gorrotxategi, Soler y Brais Méndez apuntan a salir de inicio. Sucic, goleador en Elda, podría ser una sorpresa en detrimento del gallego.

En la parcela ofensiva, Oyarzabal apunta al once tras superar una lesión muscular, y con la baja de Barrenetxea, será Guedes quien se desplace al costado zurdo. Kubo, muy por debajo de su mejor versión, volverá a ser el extremo derecho titular.

Levante: Ryan, Toljan, Dela, Matturro o Cabello, Manu Sánchez, Arriaga, Vencedor, Carlos Álvarez, Olasa, Pablo Martínez e Iván Romero.

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais; Kubo, Guedes y Oyarzabal.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear).