La 'Fiore' continúa concentrada de forma indefinida

La derrota ante el combinado suizo empeoró una situación de por sí terrible para un histórico de Italia. La 'Fiore', al menos, disputará el 'play-off' de acceso a octavos de final, pero tiene la mente puesta en la Serie A, donde este domingo está obligada a ganar al Udinese para iniciar la remontada.

"Creo que este equipo tiene la posibilidad de reaccionar, la prueba será el domingo contra el Udinese, después vendrá el mercado y veremos quién tiene ganas de luchar, quién cree en ello", dijo Vanoli en rueda de prensa tras la derrota en territorio suizo.

"La responsabilidad es mía, el rendimiento y el resultado pesan, tengo que encontrar algo nuevo, el domingo nos espera un partido fundamental para nuestra salvación. Tengo que intentar cambiar algo, para dar a los jugadores algo diferente. Lo que hemos hecho hasta ahora evidentemente no es suficiente. Las palabras se las lleva el viento, ahora solo cuentan los hechos", explicó el técnico.

La 'Fiore' está concentrada en sus instalaciones desde el domingo 14 de diciembre y continuará así, al menos, hasta el duelo ante el Udinese. La derrota puede acarrear la segunda destitución de la temporada. Vanoli llegó para ocupar el puesto del despedido Stefano Pioli, pero su puesto está ahora también en juego.

"Nos quedaremos concentrados hasta que ganemos. Por tiempo indefinido. Estoy enfadado con todos. Siempre he trabajado y luchado. Estoy muy preocupado porque estamos peleando por no descender. Me gustaría ver un poco más de mi espíritu en el equipo", atizó el técnico.

La 'Fiore' transita en una situación sin precedentes en su historia, colista de la Serie A con sólo seis puntos y sin una victoria en las primeras quince jornadas de un campeonato en el que es, además, la peor defensa con 26 goles encajados. Ningún equipo en la historia de la Serie A salvó la categoría sin haber ganado un partido en las primeras 15 jornadas.

La caída de un histórico del fútbol italiano es tremenda y algo inesperada por la manera en la que el mismo equipo que hace apenas 7 meses peleó por una final europea se desangra en cada partido. Dos entrenadores han pasado por el banquillo en lo que va de campaña.

Es el único equipo en Italia que no ha ganado un partido y está a 8 puntos de un Parma que marca la salvación.