La Roma vuela en 'low cost'

Las aerolíneas y el fútbol amplían su relación. Es un filón en auge. Y como tantos otros equipos, la 'Loba' hizo migas con una empresa aérea. Algo diferente a las habituales, eso sí. Porque no será una de las más 'premium' como Fly Emirates o Qatar Airways, ya presentes en el universo fútbol de la mano de Real Madrid o PSG.

Será una 'low cost', algo no tan habitual. WizzAir lucirá al menos durante los próximos 18 meses en la manga izquierda de la camiseta 'giallorosa'. Un caso parecido a la relación entre Vueling y el Athletic Club de Bilbao, con el logo de la empresa española en el pantalón.

La aerolínea húngara, con sede en Budapest, aterrizó en Roma para su primera colaboración en el mundo del fútbol. La capital italiana es una de sus bases más importantes, ciudad en la que cuenta con gran actividad diaria, y apostó por la gran masa social que mueve el club incluso fuera de Italia.

A partir de ahora, la 'Loba' volará con esta aerolínea y los aficionados obtendrán ventajas en un futuro. Las partes no desvelaron cifras, pero, según apuntan desde Italia, el acuerdo ronda los 3 millones de euros por temporada. Empujón necesario para un equipo sin patrocinador en camiseta desde junio de 2025.

"Esto es mucho más que un simple patrocinio. No podríamos haber elegido un mejor club que la Roma para nuestra primera colaboración con un club de fútbol. El Roma es uno de los clubes más queridos del mundo. Será un socio estratégico; ya estamos presentes en Italia y tenemos ambiciones de crecimiento. Queremos que volar sea accesible para todos, y esta colaboración lo refleja", explicó en rueda de prensa Silvia Mosquera, vicepresidenta ejecutiva y directora comercial de la aerolínea.

"Elegimos la Roma porque Italia es un lugar estratégico para nosotros, especialmente Roma. Es un club muy querido con casi un siglo de historia. Esta podría ser una forma de agradecer a los muchos italianos que usan nuestra aerolínea y demostrar nuestro compromiso de forma concreta", añadió.

Ahora, los equipos de márketing de ambas entidades trabajarán en una estrategia común que, además, pueda beneficiar a los aficionados del club romano.

Hace unos meses, el pasado 21 de septiembre, Roma y Lazio disputaron un 'derbi' un tanto especial. El de las camisetas vacías. Un 'derbi' de Roma sin patrocinadores. Para muchos, un privilegio que recordó un fútbol más antiguo. Para otros, un síntoma de la pérdida de poder del 'calcio'.

El partido de vuelta será un poco diferente. Porque al menos el Roma portará algo de publicidad, aunque sea en la manga.

La llegada de un patrocinador es fundamental para el combinado propiedad de la familia estadounidense Friedkin, porque alivia también la situación del 'fair play' financiero. Oxígeno en forma de patrocinio, el primero a la espera del gran acuerdo por la parte frontal de su camiseta.