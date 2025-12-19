Sindicato de jugadoras de NWSL rechaza propuesta de la liga para retener a Trinity Rodman

La decisión de la liga tuvo lugar en medio de negociaciones para retener a Trinity Rodman, una de sus principales figuras, y cuyo contrato con el Washington Spirit terminó el pasado noviembre al concluir la última temporada.

El equipo capitalino no puede igualar las ofertas que su jugadora ha recibido desde Inglaterra porque incumpliría el límite salarial, y la liga había anunciado que lucharía por retenerla.

El nuevo mecanismo que plantea la liga permitiría que los equipos pudieran pagar a algunas estrellas por encima del tope salarial.

Sin embargo, el sindicato lamentó que esta nueva regla se ha creado demasiado rápido y de forma opaca, y que los criterios para ser considerada 'Jugadora de Alto Impacto' (HIP, en inglés) dependen de métricas externas, como ranking en el Balón de Oro o minutos jugados con la selección nacional.

Más de 400 jugadoras cuestionadas por la Asociación consideraron que la medida no beneficiaría a la liga, según The Athletic.

En su lugar, propusieron aumentar en un millón de dolares el límite salarial, que actualmente es de 3,3 millones para toda la plantilla, y que sean los equipos quienes deciden cómo invertir ese dinero.