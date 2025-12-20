1-3. El Leverkusen asalta el podio

La inspiración visitante dio la vuelta al gol inicial de Caver Schlager y que el conjunto de Ole Werner no supo mantener.

El Leipzig se quedó sin récord. Junto al Barcelona el único que tenía pleno de victorias en su campo en las grandes ligas europeas, sucumbió a un paso de igualar su registro de siete victorias consecutivas en el Red Bull Arena.

Pero fue superado por el Bayer Leverkusen que recuperó cierto aire de antaño y empieza a acumular victorias. La conseguida ante el Leipzig que lleva al tercer lugar, solo por detrás del Borussia Dortmund y del intratable Bayern Múnich. Su rival, segundo antes de iniciar la jornada, cae al cuarto puesto.

El Leipzig tuvo las mejores ocasiones impulsado por un arranque prometedor. Tidiam Gomis y Willi Orban pudieron anotar. Faltó acierto y Mark Flekken que desbarató la ocasión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aún así, en esa dinámica, tomó ventaja en el minuto 35 cuando Schlager recibió un pase de Christoph Baumgartner en la frontal y se hizo un hueco y llevó el balón a la red.

Espabiló ahí el Leverkusen que aceleró poco antes del intermedio. En el 40, un gran pase de Arthur desde la derecha fue rematado de cabeza por Martin Terrier y cuatro después, Schick ejerció de gran goleador. Aprovechó el balón recibido de Nathan Tella y ejecutó un zapatazo dentro del área que batió otra vez a Peter Gulacsi.

El Leipzig buscó el empate después. Lo tuvo cerca en la segunda mitad en dos ocasiones de Conrad Harder que desbarató Flekken. Hasta que en un contraataque, en el añadido, Montrell Culbreath sentenció el choque y disipó las dudas.

1 - Leipzig: Peter Gulacsi; Kosta Nedeljkovic (Bote Baku, m.70), Willi Orban, Castello Lukeba, David Raum; Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald (El Chadaille Bitshiabu, m.89), Xaver Schlager; Tidiam Gomis (Timo Werner, m.79), Conrad Harder y Romulo Jose Cardoso (Andrija Maksimovic, m.70).

3 - Bayer Leverkusen: Mark Flekken; Loic Bade, Robert Andrich, Jeanuel Belocian; Arthur (Lucas, m.83), Aleix Garcia, Malik Tillman, Nathan Tella (Axel Tape, m.77); Martin Terrier (Montrell Culbreath, m.77), Jonas Hofmann (Ezequiel Fernandez, m.57) y Patrik Schick (Christian Michel Kofane, m.77).

Goles: 1-0, m.35: Xaver Schlager; 1-1, m.40: Martin Terrier; 1-2, m.44: Patrik Schick; 1-3, m.98: Montrell Culbreath

Árbitro: Benjamin Brand. Mostró tarjeta amarilla a Arthur y Axel Tape, del Bayer Leverkusen y a Lukeba, del Leipzig

Incidencias: encuentro de la decimoquinta jornada de la Bundesliga disputado en el Red Bull Arena de Leipzig.