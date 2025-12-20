4-1. Calvert Lewin aleja al Leeds del descenso

La pizarra desniveló el partido para los 'Peacocks' que se marcharon al descanso con dos goles del atacante. Ambas nacieron en saques de banda lejanos ejecutados por Ethan Ampadu que hizo el tercer gol.

El galés sacó fuerte al área, el zaguero Chris Richards despejó hacia atrás, hacia donde estaba Calvert Lewin que tiró, detuvo el meta Dean Henderdson pero ya no falló en el rechace y abrió el marcador en el minuto 38.

El segundo llegó en el añadido de la primera parte. En otro lanzamiento lateral que prolongó de cabeza el esloveno Jaka Bijol. Irrumpió Calvert Lewin que también de cabeza llevó el balón a la red.

Sin capacidad de reacción en el Crystal Palace el Leeds hizo el tercero a la hora de juego en un córner botado por Anton Stach que tras varios rechaces llegó a Ampadu que solo ante Henderson firmó el tercero.

En el añadido el cuadro londinense maquilló su derrota gracias a una falta dentro del área de Lucas Perri. El penalti lo ejecutó Justin Devenny que acortó las distancias. Aunque un tiro libre ejecutado en la última acción del encuentro por Anton Stach plasmó la goleada del Leeds.

La derrota culmina la mala semana después de no poder superar al KuPS a mitad de semana en la Liga Conferencia que le dejó fuera de los ocho primeros puestos europeos. Una decepción que se añade al partido perdido en la anterior jornada de la Premier, contra el Manchester City, que cortó su buena línea. Ahora, con dos caídas seguidas se aleja de la zona europea.

El Leeds, sin embargo, lleva ya cuatro partidos sin perder. Le da aire el triunfo que le aleja en seis puntos del descenso.