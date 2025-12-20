Filipe Luis visita el entrenamiento del Atlético

En la sesión matutina de este sábado, la última antes de la visita a Girona, el exlateral brasileño se reencontró con el Centro Deportivo de Majadahonda y muchas de las personas con las que compartió su brillante etapa en el Atlético como futbolista, desde 2011 a 2019 (sólo con la interrupción de un año en el Chelsea en 2014-15).

No sólo con Simeone, del que Filipe ya ha expresado su admiración, sino con jugadores con los que compartió una gran etapa en el Atlético, como Jan Oblak, Koke Resurrección, Antoine Griezmann o José María Giménez, además de empleados del club.

Filipe jugó 333 encuentros en ocho cursos en el Atlético, con el que ganó seis títulos a las órdenes de Diego Simeone: una Liga española en 2013-14, una Copa del Rey en 2012-13, dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18) y dos Supercopas de Europa (2012 y 2018).

Ahora es el exitoso entrenador del Flamengo, al que dirigió el pasado miércoles en la final de la Copa Intercontinental contra el París Saint-Germain, perdida en la tanda de penaltis, y con el que ha logrado ya ocho títulos en 100 partidos entre los 12 con el sub’20 (una Copa Libertadores de la categoría) y los 88 con el primer equipo, con el que ha logrado siete: la Copa Libertadores, el Campeonato Brasileño, el Campeonato Carioca y la Copa y la Supercopa de su país, el Derbi de las Américas y la ‘Challenger Cup’ de la FIFA.

