Reválida vital en Montilivi

El Atlético de los ocho triunfos y el empate en nueve encuentros en su territorio (25 de 27 puntos), el segundo mejor local del campeonato, no tiene nada que ver con el que sale fuera, con nada más nueve de los 24 puntos por los que ha competido a domicilio, con una cantidad de dudas insistentes, que se repiten casi cada vez que encara un choque lejos de su estadio.

Diego Simeone alude a la contundencia como la causa de una producción demasiado baja, que pone en jaque al equipo como lo hizo la pasada campaña y otras más del pasado en la competencia por LaLiga. De sus nueve puntos de desventaja con el liderato del Barcelona, dos corresponden a sus partidos como local y siete a sus compromisos como visitante.

Alejado también a cinco puntos del Real Madrid y a uno del Villarreal (el equipo amarillo tiene dos partidos menos al inicio de la jornada), al Atlético le urge ganar fuera de casa; ante su enésima prueba de fuego, con desiguales resultados cada vez que va más allá del Metropolitano.

No sólo en LaLiga, sino también en la Liga de Campeones (una victoria en tres encuentros, a falta de la visita al Galatasaray) y en la Copa del Rey, donde sorteó con apuros al Atlético Baleares el pasado miércoles por 2-3. Aviso tras aviso.

La victoria es vital en Montilivi. No hay matices ni excusas para el Atlético, derrotado por el Barcelona (3-1) y por el Athletic Club (1-0) en sus dos últimas salidas ligueras y a la espera todavía de recuperar del todo, ya en el tramo final de su puesta a punto, a jugadores tan fundamentales como José María Giménez y Alex Baena, con sendas lesiones musculares. Ambos se perderán su quinto choque seguido.

También será baja Clement Lenglet. Su esguince de algo grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecho lo dejará fuera en torno a un mes y medio, tras dañarse esa articulación en la Copa del Rey en una de las primeras jugadas del partido.

En cambio, Marcos Llorente, lesionado el pasado 23 de noviembre, vuelve directo al once titular del Atlético, al igual que Alexander Sorloth, baja por una molestias el pasado miércoles en la Copa del Rey y listo para la visita de este domingo al Girona.

Tras las rotaciones del pasado miércoles contra su rival de Segunda RFEF, LaLiga y Montilivi recuperan la alineación más tipo en la actualidad del Atlético, aún sin los lesionados Baena y Giménez, pero con el portero Jan Oblak, los laterales Marcos Llorente y Matteo Ruggeri, los centrales Marc Pubill y David Hancko, los medios Pablo Barrios y Koke Resurrección, los extremos Giuliano Simeone y Nico González y los delanteros Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

Enfrente, el Girona, revitalizado en LaLiga tras la victoria en casa de la Real Sociedad (1-2), tiene el reto de conseguir una gran victoria para despedir 2025 fuera de la zona roja de la clasificación.

Ha sido un mal año para un club que en 2024 logró una extraordinaria tercera posición en LaLiga EA Sports y un inimaginable debut en la Liga de Campeones y que en este 2025 se ha convertido en candidato al descenso.

La temporada pasada, el equipo de Míchel Sánchez acabó con un solo punto de margen sobre el decimoctavo clasificado y con una triste e ilustrativa derrota contra el propio Atlético en Montilivi (0-4).

Y este curso comenzó aún peor, pero el Girona va creciendo poco a poco.

El fin de semana pasada, corrigió los dolorosos pasos atrás de Ourense en la eliminación copera (2-1) y sobre todo de Elche (3-0) con el primer triunfo liguero de la temporada a domicilio, gracias a un doblete de Viktor Tsygankov para remontar en San Sebastián.

No fue suficiente para salir de una vez de la zona roja y el equipo lleva ya 15 jornadas en descenso, todas excepto la primera, pero el crecimiento es evidente y esperanzador. El Girona sería décimo si solo contaran los últimos once partidos.

Si gana al Atlético, saldrá del descenso y ya sumaría 18 puntos, a solo dos de alcanzar los 20 que ha marcado Míchel como objetivo de mínimos para la primera vuelta. Y aún faltarían dos partidos por jugar contra dos rivales directos: Mallorca y Osasuna.

Pero no será fácil porque el Girona tiene la dificultad añadida de haber perdido al centrocampista Azzedine Ounahi, pieza capital y baja para las próximas semanas por la disputa de la Copa África. Thomas Lemar, cedido por el Atlético, y Joel Roca podrían volver al once para cubrir su ausencia.

Míchel tiene las bajas por lesión de Juan Carlos Martín, Portu y Donny van de Beek, para toda la temporada, y Vladyslav Krapyvtsov, David López, Abel Ruiz y Cristhian Stuani. El extremo Bryan Gil es duda porque no ha podido entrenar por una herida en el pie.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Lemar, Joel Roca o Bryan Gil; y Vanat.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Julian Alvarez y Sorloth.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla, Colegio Andaluz.