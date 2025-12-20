Sorloth, Llorente y Puric, en la convocatoria del Atlético para Girona

Sorloth ha superado las molestias que lo apartaron del último choque de la Copa del Rey, el pasado miércoles contra el Atlético Baleares, mientras que Llorente ya está restablecido de la lesión muscular que sufrió el pasado 23 de noviembre ante el Getafe. El lateral español no ha jugado ninguno de los últimos siete duelos por esa causa.

Ambos figuran en la convocatoria, en la que aún no están disponibles ni Baena ni Giménez, que se pierden su quinto partido seguido por sendas lesiones musculares.

También es baja Clement Lenglet, por el esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha sufrido el pasado miércoles contra el Atlético Baleares.

La convocatoria está compuesta por los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marc Pubill, Aleksa Puric, Marcos Llorente, David Hancko, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri y Javi Galán; los centrocampistas Koke Resurrección, Pablo Barrios, Thiago Almada, Johnny Cardoso y Conor Gallagher; los extremos Giuliano Simeone, Nico González y Carlos Martín; y los delanteros Antoine Griezmann, Giacomo Raspadori, Alexander Sorloth y Julián Alvarez.

