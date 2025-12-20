Valverde, fuera de la convocatoria contra el Sevilla

El ‘8’ del Real Madrid no entra en la lista que el técnico apuró para dar el mismo día de partido con el objetivo de dar margen a la recuperación del futbolista, y en la que cuenta con otras seis ausencias: Trent, Carvajal y Militao por lesión; Carreras y Endrick por sanción; y Brahim Díaz, concentrado con Marruecos para la disputa de la Copa África.

Eso sí, Xabi Alonso puede contar de nuevo, tras no hacerlo el miércoles en Copa del Rey ante el Talavera con Raúl Asencio -gripe- y con Courtois y Rüdiger -descanso-.

Además, el técnico español recupera a tres lesionados, Camavinga, Mendy y Alaba, para el partido que cierra el 2025 para el Real Madrid.

También, además de Sergio Mestre como tercer portero, repiten en la convocatoria los canteranos David Jiménez -lateral derecho-, Jorge Cestero y Thiago Pitarch -centrocampistas.

La convocatoria del Real Madrid para recibir al Sevilla la forman:

Defensas: Alaba, Asencio, Fran García, Rüdiger, Mendy, Hujsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.