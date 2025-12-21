Aníbal Moreno confirma su traspaso a River Plate: “Elegimos la mejor opción”

El ahora exjugador de Palmeiras llega a cambio de 7 millones de dólares por la totalidad del pase, según confirman fuentes argentinas y brasileñas, y el mediocampista firmará por cuatro temporadas.

De esta manera River, que este sábado volvió a los entrenamientos, se aseguró dos mediocampistas centrales de jerarquía en una posición donde ya había invertido mucho dinero en los últimos mercados de fichajes con las llegadas de Rodrigo Villagra, Matías Kranevitter, el uruguayo Nicolás Fonseca, el colombiano Kevin Castaño y Juan Carlos Portillo.

Aníbal Moreno, formado en las inferiores de Newell’s Old Boys y con un paso exitoso por Racing Club antes de emigrar a Palmeiras, regresará al fútbol argentino tras dos temporadas en el ‘Verdao’ en donde jugó 117 partidos, marcó 4 goles y brindó 4 asistencias.

El nacido en San Fernando del Valle de Catamarca, de 26 años, brindó unas escuetas declaraciones en sus vacaciones en su ciudad natal, donde ratificó que junto a su representante elegieron lo mejor para él, su familia y su futuro. "Creo que es una decisión correcta", subrayó.

"Tengo muchas ganas de comenzar el año, me estoy preparando muy bien y, si Dios quiere, vamos a estar cerca", completó en declaraciones al medio Esquiú Play de Catamarca.