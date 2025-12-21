Con un doblete de Alario, Estudiantes suma su segundo título en una semana

Con un doblete agónico de Lucas Alario (m.79 y m.90), el conjunto platense logró remontar un marcador que favorecía inicialmente al “Calamar”. El tanto inicial de Franco Zapiola (m.50) no fue suficiente para contener el empuje de Estudiantes, que terminó celebrando ante su gente en el Estadio Único de la ciudad de San Nicolás.

De esta manera, el duelo entre el campeón del Clausura y el del Apertura quedó en manos del equipo de Eduardo Domínguez. Cabe recordar que el sábado pasado, el “León” ya había alzado el título local tras vencer a Racing Club por penales, ratificando un cierre de temporada espectacular en el ámbito del fútbol nacional.

Estudiantes, que además aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026, alcanza su quinto trofeo sobre siete finales disputadas con su actual entrenador. Con este nuevo logro, suma su duodécimo campeonato local y llega a dieciocho estrellas en total, si se consideran sus seis laureles en el plano internacional.

Esta nueva conquista le otorga el derecho de disputar tres trofeos adicionales durante el 2026: la Supercopa Argentina frente al club Independiente Rivadavia, la Supercopa Internacional ante Rosario Central y la Recopa de Campeones, donde volverá a verse las caras contra estos mismos rivales en busca de más gloria.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro fue intenso desde el arranque, aunque con pocas llegadas netas. Estudiantes dispuso de dos situaciones muy claras, pero se topó con las grandes reacciones del portero Federico Losas. Gracias a sus atajadas, ambos equipos se retiraron al descanso con el marcador en blanco y la incertidumbre latente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el inicio del complemento, un rebote largo favoreció a Franco Zapiola, quien sacó un remate cruzado que dejó sin opciones al portero uruguayo Fernando Muslera. A partir de allí, Domínguez movió el banco: en el minuto 73, Lucas Alario entró por Cristian Medina, un cambio que terminaría siendo la clave del triunfo albirrojo.

Al minuto 79, el exjugador de River conectó un cabezazo certero para igualar las acciones y desatar la euforia total de la parcialidad platense en las gradas. Finalmente, a los 90 minutos, un tiro de esquina de Edwuin Cetré encontró una volea de Alario que se clavó en la red para sellar el campeonato definitivo.

La temporada argentina cierra así con un reparto de títulos entre varios clubes: Independiente Rivadavia, Rosario Central y Vélez Sarsfield en el plano doméstico. A nivel continental, se destacó la consagración de Lanús en la Copa Sudamericana, cerrando un año de grandes emociones para los seguidores del fútbol sudamericano.

Ficha técnica del partido:

Estudiantes de La Plata (2): Fernando Muslera; Román Gómez (minuto 61, Eric Meza), Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Joaquín Tobio Burgos (minuto 61, Fabricio Pérez), Santiago Ascacibar, Cristian Medina (minuto 73, Lucas Alario), Ezequiel Piovi (minuto 61, José Sosa); Edwuin Cetré (minuto 92, Facundo Rodríguez) y Guido Carrillo. Entrenador: Eduardo Domínguez.

Platense (1): Federico Losas; Juan Ignacio Saborido (minuto 51, Raúl Lozano), Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva (minuto 68, Edgar Elizalde); Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Franco Zapiola (minuto 68, Franco Minerva), Guido Mainero (minuto 82, Franco Baldassarra), Ignacio Schor (minuto 82, Nicolás Orsini); y Ronaldo Martínez. Entrenador: Walter Zunino.

Goles: 0-1, minuto 50: Franco Zapiola. 1-1, minuto 79: Lucas Alario. 2-1, minuto 90: Lucas Alario. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. Amonestó a los jugadores Piovi, González Pirez, Silva, Schor, Mainero, Saborido y Vázquez durante el desarrollo del encuentro.

Incidencias: Partido correspondiente al Trofeo de Campeones de la AFA. El mismo fue disputado en las instalaciones del Estadio Único de San Nicolás, contando con la presencia de 23.000 espectadores que presenciaron la nueva coronación del conjunto platense.

Fuente: EFE