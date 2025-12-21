Momentos de la jornada 17

El partido que se debía jugar en Miami y finalmente se mantuvo en La Cerámica acabó con triunfo y campeonato de invierno para el Barcelona. Marcado por una decisión arbitral que provocó que la afición del Villarreal la tomase con Lamine Yamal. Admirado con la camiseta de la selección por los mismos que le silbaron cada vez que tocó el balón desde el minuto 39.

Recibió una dura entrada por detrás cuando iba a recibir el balón de espaldas al rival. Con impacto abajo sobre el pie de Renato Veiga al lanzarse con fuerza. La queja de Lamine Yamal al fuerte golpe, con una reacción inmediata soltando el brazo al rival como gesto natural, y la roja directa mostrada por el colegiado, provocó que al regresar al campo tras ser atendido y demostrar que estaba en perfectas condiciones en una acción de velocidad, la grada se posicionase en su contra. Su forma de responder fue marcando el tanto del triunfo y realizando el gesto del silbido en su celebración.

La ansiedad mostrada por Kylian Mbappé ante el Sevilla, en una búsqueda constante del gol hasta que lo encontró de penalti, demostró la importancia que para el delantero francés tenía equiparar su nombre con el de Cristiano Ronaldo en un registro histórico del Real Madrid. Hasta 59 goles en un año natural. Logrados en 58 partidos. Un registro de locura.

Al lograrlo, Mbappé decidió realizar un guiño al que fue su ídolo. Tras engañar con el cuerpo al portero del Sevilla en el lanzamiento de la pena máxima, corrió hacia el lado izquierdo, saltó y dando un giro en el aire, estiró los brazos sacando pecho sobre el césped. La celebración icónica de Cristiano Ronaldo regresó al Santiago Bernabéu ante la ovación de la grada. El cariño al nuevo ídolo en contraste con los silbidos que la grada dedicó a Vinícius Jr.

Asaltó la tercera plaza de la clasificación de LaLiga EA Sports el Atlético de Madrid al aprovechar la derrota del Villarreal y su mejoría de visitante en el triunfo más convincente de la temporada lejos del Metropolitano. En Montilivi lo encarriló pronto gracias a un golazo de su capitán. Desde hace ocho años Koke Resurrección no marcaba en dos jornadas seguidas.

Tras lograrlo ante el Valencia repitió a lo grande frente al Girona. De un mal despeje de un defensa rival a un balón llovido, creó uno de los tantos más bellos de la decimoséptima jornada. Con convicción dio dos pasos firmes hacia el balón y lo enganchó con bote, de diestra, con gran potencia, directo a la escuadra de Paulo Gazzaniga. Con 33 años, Koke sigue siendo gran referente rojiblanco aceptando el rol que le entregue Diego Simeone en el equipo.

A Héctor Fort le bastaron seis minutos para ser nombrado jugador más valioso del partido entre el Elche y el Rayo Vallecano. El 4-0 que desató la fiesta en el Martínez Valero para cerrar un 2025 inolvidable para el club ilicitano, con ascenso y el retorno deseado a la élite más un arranque de temporada con gran imagen para instalarse en la novena plaza de la clasificación, dejó una imagen amarga,

El tanto que desnivelaba el partido bien pronto era un golazo de Fort. Control en carrera con el pecho, bicicleta, recorte de zurda y disparo arriba de diestra. Imposible para Batalla. La pasión del momento por lo que acababa de hacer y la velocidad de la acción, le hizo correr para iniciar su celebración con la mala fortuna de encontrarse en su camino a Mendy. El choque le desequilibró y la mala posición en la caída le sacó el hombro izquierdo. En décimas de segundo pasó del éxtasis al dolor de la lesión que le impidió seguir jugando.

La Real Sociedad acariciaba un triunfo en el que se ha convertido duelo directo ante el Levante, que necesitaba para cambiar su mala dinámica y alejarse de la zona de peligro, a dos puntos del descenso. "Nos vamos con caras de tontos", confesó Jon Ansotegui, técnico interino hasta la firma de Pellegrino Matarazzo que se estrenará en enero.

Había podido sentenciar en el Ciudad de Valencia la Real Sociedad en el mejor día de Kubo, y del 0-2 pasó en el tiempo añadido a ser empatado e incluso temer por el partido tras una acción decisiva. Arkaitz Mariezkurrena había entrado al partido en el minuto 90. Eran sus primeros minutos del curso tras llegar al primer equipo con Imanol Alguacil y no contar para Sergio Francisco. Con todo su equipo defendiendo en el área, se comió un amago de Carlos Álvarez que, con picardía, se dejó caer en cuanto notó el cuerpo a cuerpo del rival. Un penalti inocente que costó caro.