Anulada deslocalización en Australia del Milan-Como de Serie A

“El proyecto para organizar en Perth el primer partido de un campeonato europeo fuera de las fronteras ha sido abandonado de mutuo acuerdo”, anunciaron en un comunicado conjunto la Lega Serie A y las autoridades de Australia occidental.

“Las dos partes han tomado esta decisión debido a los riesgos financieros incontrolados, a las costosas condiciones de aprobación y a problemas de última hora independientes a su voluntad”, añadieron, sin indicar donde se disputará el partido.

El encuentro de la 24ª jornada de Serie A no puede celebrarse en San Siro, estadio de AC Milan, que será utilizado a principios de febrero para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina (6-22 de febrero).

“Pese al respeto minucioso y riguroso del complejo proceso de autorización, que ha durado varios meses (...) se ha vuelto imposible disputar el partido Milan-Como en Perth el 8 de febrero”, reaccionó por su parte el patrón de la Lega Serie A Enzio Simonelli.

En octubre, LaLiga española había anulado ya un proyecto similar para deslocalizar un partido entre Villarreal y FC Barcelona en Miami.