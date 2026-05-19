Horóscopo de hoy: día martes 19 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dario Franchitti, 53; Polly Walker, 60; Grace Jones, 78; Pete Townshend, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la energía le ayudará a alcanzar sus metas si mantiene un ritmo constante y persevera de principio a fin con entusiasmo y una actitud amigable. La energía que irradia es lo que le conseguirá el apoyo de quienes desean verlo triunfar. Los tiempos cambian y depende de usted acelerar el ritmo. Sus números son 4, 11, 23, 28, 34, 46, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atento, sensible y sabe aprovechar las oportunidades. Es intenso y productivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje fluir la creatividad, pero al comunicarse aténgase a los hechos y controle sus emociones. Un gesto hostil tendrá consecuencias difíciles de revertir. Es momento de observar, buscar alternativas, usar sus habilidades para asegurar mayores ingresos y contactar a quienes comparten sus inquietudes. Elija menos conflictos y más acuerdos. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): concéntrese en lo que intenta lograr, no en discusiones sobre algo que no puede controlar. Rodéese de personas de confianza que le brinden apoyo, respaldo y buenos consejos. Una oportunidad para hacer su hogar más acogedor y tranquilo le ayudará a pensar con claridad y evitar interferencias externas. El romance se ve favorecido. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): adapte sus palabras a las exigencias. Observe el ambiente y explique cómo puede ayudar. El arte de reinterpretar sus habilidades y experiencia lo colocará en el nivel superior de su competitivo grupo. Confíe en usted mismo y conózcase lo suficiente como para mantenerse firme y convertirse en el líder que es. No permita que nadie lo frene. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga menos confianza y fe en los demás y más en usted mismo. Busque oportunidades de inversión que le ayuden a ser su mejor versión. Ya sea que decida renovar su imagen, aventurarse en un pasatiempo que le brinde interacción social o ampliar sus horizontes mediante actividades educativas o físicas, la probabilidad de crecimiento personal y satisfacción es alta. El romance se ve favorecido. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga los pies en la tierra y dedique su tiempo y esfuerzo a adquirir experiencia, aprender y estar abierto a alternativas originales. Aléjese de la rigidez y el conflicto al tratar con organizaciones, agencias o instituciones que intentan forzarlo a seguir un camino que no le parece correcto. Colabore con quienes tienen algo que aportar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje de preocuparse por lo que hacen los demás. Siga su intuición, incluya detalles y haga lo que mejor sabe hacer. Póngase a prueba y triunfará. No permita que un cambio de actitud de otra persona desestabilice sus ideas y acciones. Tome decisiones que satisfagan sus expectativas, presupuesto e inquietudes. Confíe, ámese y priorícese. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): establezca redes, aprenda algo nuevo, relaciónese con quienes comparten sus intereses y tome la iniciativa para resolver asuntos pendientes. Preparar el camino para lo que desea le ayudará a dejar de procrastinar y a empezar a concretar sus sueños. No permita que nadie lo utilice para promover sus propios intereses. Proteja su reputación y sus ideas. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): explore las oportunidades disponibles y concéntrese en su presupuesto, en la honestidad y en la mejor manera de llenar su corazón de alegría y su alma de paz. Fortalezca su relación con alguien que le llega al corazón y le revela sus sentimientos, secretos y deseos más profundos. El crecimiento y el amor que experimente le ayudarán a comprender mejor cómo alcanzar la felicidad. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cíñase a su presupuesto, controle sus emociones y concéntrese en una vida sana y en ser amable. Use su inteligencia para generar cambios positivos y hable con quienes desea conocer mejor. Compartir inquietudes y soluciones le dará un sentido de pertenencia y la esperanza de un futuro mejor. Las mejoras en el hogar fomentarán mejores relaciones. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cíñase a lo que es importante para usted. Busque la verdad y cumpla su palabra. No permita que las acciones de otros lo afecten ni lo tienten a involucrarse en algo que no debería. Cree sus propias oportunidades y aténgase a lo que sabe y hace mejor. La única persona a la que debe complacer es a usted mismo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): encuentre paz mental y comodidad en su entorno. Depende de usted construir los cimientos que lo satisfagan y le permitan seguir a su corazón, a sus intereses y encontrar la paz y la alegría de hacer lo mejor para usted. No permita que lo tienten influencias externas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): escuche, pero no crea todo lo que oiga. Aléjese de cualquiera que intente imponerle sus opiniones. Decida invertir su energía en su crecimiento personal y en mejorar. Los cambios en su hogar y el desarrollo personal le darán el impulso y la confianza que necesita para perseguir sus sueños. No deje que otros tomen el control; sea dueño de su destino. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.