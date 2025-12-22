Fútbol Internacional
22 de diciembre de 2025 - 13:23

Futbolistas de Fiorentina salen del “encierro”

Fiorentina puso fin a una larga sequía sin victorias, por lo que sus futbolistas quedaron liberados.
Fiorentina puso fin a una larga sequía sin victorias, por lo que sus futbolistas quedaron liberados.CLAUDIO GIOVANNINI

Fiorentina dio por terminada su concentración indefinida tras la victoria ante el Udinese 5-1, la primera de la temporada en Serie A, por lo que los jugadores volvieron a casa tras residir durante una semana en su ciudad deportiva para intentar minimizar una crisis sin precedentes.

Por ABC Color

Siete meses después de la última vez, la “Fiore” volvió a ganar en Serie A. No lo hacía desde el pasado 25 de mayo, precisamente ante el Udinese. Y ante el mismo club, en la jornada 16 de esta campaña, llegó su primera alegría en una temporada negra.

Lea más: Neymar, con exitosa intervención

Sigue siendo colista el combinado “Viola”, pero se quitó la losa de la victoria que tanto pesaba. Aprovechó la expulsión en el minuto 8 del meta nigeriano Maduka Okoye para dominar y golear en su estadio, un Artemio Franchi necesitado de una victoria.

La salvación está ahora a solo 5 puntos, los 14 que marcan Génova y Parma. Después del partido, ningún jugador o miembro del cuerpo técnico compareció en rueda de prensa o ante televisiones con derechos, en una medida conocida en Italia como ‘Silenzio Stampa’ que pese a la victoria el club decidió mantener.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, tras la victoria, los de Paolo Vanoli pudieron volver a casa tras una semana concentrados en el Viola Park. La emergencia, eso sí, se mantiene en Florencia, pues es el equipo más goleado del campeonato con 27 tantos en contra y solo cuenta con una victoria.

El próximo duelo, ante el Parma, es fundamental para los “Viola”, ante un rival directo en la parte baja de la clasificación. EFE