Neymar se somete con éxito a una artroscopia para corregir una lesión en el menisco

Está previsto que el “diez” reciba el alta hospitalaria hoy mismo para iniciar de inmediato un proceso de rehabilitación intensivo. Se estima que el atacante permanecerá alejado de las canchas por al menos un mes, perdiéndose el inicio de la pretemporada. Esta nueva interrupción física ocurre en un momento crítico, ya que su contrato actual con el Santos expira el próximo 31 de diciembre.

La directiva del equipo albinegro mantiene negociaciones activas para renovar el vínculo de su ídolo, al menos hasta la finalización del Mundial 2026. La cita mundialista es el gran motor del futbolista, quien recientemente declaró en un evento en São Paulo su deseo de lograr el hexacampeonato. “Harán lo posible y lo imposible por ganar”, afirmó el delantero ante la mirada de sus seguidores.

A pesar de su optimismo, Neymar aún no ha sido convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti, quien asumió el mando de la “Canarinha” en mayo. El astro brasileño envió un mensaje público al técnico italiano solicitando su apoyo para formar parte del equipo en Norteamérica. Tras salvar al Santos del descenso esta temporada, su gran objetivo ahora es recuperar la continuidad perdida.