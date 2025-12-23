1-4. El Sporting se impone ante el Vitória en encuentro con autogol

Los goles en este encuentro, disputado en el Estádio D. Afonso Henriques en el marco de la 15ª jornada de la Liga de Portugal, no llegaron hasta el minuto 32. Fue Trincão el primero en marcar tras un rebote contra el poste.

Diez minutos más tarde fue el turno del griego Ioannidis, que anotó de un cabezazo el segundo tanto.

Ya en la segunda parte, Telmo Arcanjo remató en el minuto 50 el único tanto del Vitória.

En el minuto 63 el portero colombiano Castillo, al intentar parar un ataque del Sporting, acabó metiendo la pelota en su propia portería.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los 'leones' lograron su último gol en el minuto 79 gracias al uruguayo Araújo.

Con este resultado, el Oporto, que se impuso este lunes ante el Alverca (0-3), se mantiene líder con 43 puntos, seguido por el Sporting (38 puntos) y el Benfica (35 puntos), que venció ayer al Famalicão (1-0).