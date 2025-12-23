El Lazio cerca de formar parte del Nasdaq

"El Nasdaq ha reservado la etiqueta «LZO» para S.S. Lazio S.p.A. Un nuevo paso en la trayectoria internacional del club, entre fútbol, innovación y futuro. Nuestra historia continúa. Nuestro futuro toma forma", informó el club en una nota.

La etiqueta es un código alfanumérico que se asigna a una empresa con vistas a su futura cotización en un parqué y su creación es un acto previo a la entrada efectiva en la lista oficial. El club romano, que fue el primero en cotizar en la Bolsa italiana en 1998, se dispone ahora a ser también el primero transalpino en hacerlo en una bolsa internacional.

El Lazio ya hizo sonar la semana pasada la mítica campana del Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande de Estados Unidos. En directo y en Times Square. Cerró las negociaciones del día 16 de diciembre. Siguió los pasos del PSG, el único equipo en reproducir este hecho antes. Y se fijó en el Cádiz, equipo que ya cotiza en este listado.

El club romano dio un paso más en su crecimiento estratégico. Son dos actos algo simbólicos por el momento, pero que apuntan en la dirección de convertir el club en algo más que un equipo de fútbol.

Ya está presente el Lazio en la Bolsa de Milán, en la que cotiza con otros equipos como la 'Juve', entidad que rechazó recientemente una oferta de compra de Tether, relacionada con las criptomonedas.

Pero ahora quiere dar el gran salto a la bolsa americana. Quiere ser el siguiente club de fútbol en hacerlo. El último fue el Cádiz, hace apenas unos meses.

No fue Claudio Lotito el encargado del gran momento, pues el presidente del Lazio delegó en su hijo Enrico Lotito, director de las categorías inferiores, para protagonizar el evento con la campana.

"Estar presentes en el Nasdaq es motivo de gran orgullo. Representa un paso simbólico pero concreto de un recorrido de crecimiento que el Lazio está llevando a cabo con visión y responsabilidad, mirando al futuro del deporte como sistema integrado hecho de formación, innovación y relaciones internacionales", dijo el heredero de Lotito durante su intervención en Nueva York el día que el Lazio cerró la jornada del Nasdaq.

Por su parte, Claudio Lotito, presidente del Lazio, antes del gran evento de la campana dejó claro que el club no está en venta. El objetivo es convertir al club en un agente internacional y tender puentes con nuevos inversores para el futuro.

El sueño Nasdaq contrasta, eso sí, con la otra realidad del Lazio. Un equipo que, por el momento, no cuenta con patrocinador oficial en la camiseta. Y que no pudo fichar jugadores en verano por incumplir tres parámetros (índice de liquidez, endeudamiento y costes laborales extendidos) del reglamento económico de la Federación Italiana de Fútbol.

"Todos los rumores que describen a una empresa en dificultades económicas son falsos, tendenciosos y difundidos deliberadamente por personas que no entienden nada de balances y no desean el bien de nuestro equipo", respondió a las críticas Claudio Lotito días antes del evento en Nueva York.

Por lo pronto, aunque sin patrocinador y obligada a fichar en invierno por el bloqueo estival, el Lazio acaricia un nuevo mercado. Los dos primeros pasos están dados: campana y etiqueta lista. El Nasdaq está cada vez más cerca para el club 'biancoceleste'. EFE