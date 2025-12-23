Hinchas del Unión Berlín se unen a cantar villancicos en el estadio

Entre tanto, el Unión Berlín ha logrado establecerse en la primera Bundesliga, ha jugado competiciones europeas -incluso la Liga de Campeones- y normalmente logra mantenerse lejos de las posiciones de descenso.
El rito navideño ha acompañado siempre al equipo en ese camino y, ya el segundo año, empezó a crecer hasta reunir cada diciembre a decenas de miles de aficionados.
El ritual suele tener un orden fijo. Al comienzo se oyen campanas, se apagan las luces y empieza a sonar el himno del Unión, interpretado por la icono del punk Nina Hagen.
Luego sigue un concierto de trompeta y de un coro masculino antes de que aparezca otro coro, de una escuela cercana, que empieza a cantar los villancicos.
A ese coro se unen las voces de más de 28.000 aficionados que suelen reunirse en el estadio en la última cita del año. Uno de los promotores del ritual, Torsten Eisenbeiser, lo define como el servicio religioso más grande de Alemania que se celebra fuera de una iglesia.
El An der Alten Försterei es un estadio pequeño -cuando jugó la Liga de Campeones el Unión trasladó su partido al estadio Olímpico en el otro extremo de Berlín- y suele estar lleno en cada jornada de competición. EFE