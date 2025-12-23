Hinchas del Unión Berlín se unen a cantar villancicos en el estadio

Los hinchas del Unión Berlín prolongaron este martes una vieja tradición y se reunieron en el estadio An der Alten Försterei, en el barrio de Köpenick, para cantar villancicos, como hacen desde una época en la que el club estaba en la zona baja de la clasificación de la tercera división y cerca de un centenar de seguidores decidieron consolarse con un rito navideño en el campo.