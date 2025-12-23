Fútbol Internacional
23 de diciembre de 2025 - 17:06

Senegal arranca en la Copa de África con goleada

Nicolas Jackson, figura en la victoria de Senegal, con dos anotaciones.
Senegal, uno de los grandes favoritos al título en la Copa África de Naciones (CAN) de fútbol, debutó con una victoria 3-0 sobre Botsuana, este martes en Tánger (Marruecos), en la primera ronda del Grupo D.

Por ABC Color

Nicolas Jackson, jugador de Chelsea que esta temporada está cedido en Bayern Múnich, fue el protagonista del partido, con un doblete (minutos 40 y 58). En el 79, Jackson dejó su lugar en el campo a Cherif Ndiaye, que fue el autor del tercer y definitivo tanto de los Leones de la Teranga, ya en el minuto final reglamentario (90).

Gracias a esta victoria, Senegal tiene una entrada positiva en el torneo, donde colidera el grupo junto a la República Democrática del Congo, que había ganado en el primer turno del martes, también por 1-0, a Benín en Rabat.

Senegal fue campeón una única vez en la Copa de África, en 2021.

