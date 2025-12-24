Carlos Coronel tiene acordada su llegada a São Paulo

Nacido en Mato Grosso do Sul pero nacionalizado paraguayo, el guardameta de raíces guaraníes llega con el aval de ser un habitual en las convocatorias de la Selección de Paraguay, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro. Su fichaje representa un triunfo para el São Paulo en el mercado de pases, ya que el jugador decidió rechazar una propuesta del Orlando City y de Arabia Saudita. De esta forma, el golero que está en busca de minutos que le permitan estar en ritmo de competencia de cara a la Copa del Mundo 2026, se suma al proyecto en el club del Morumbí, donde será compañero del compatriota Damián Bobadilla.

El desembarco del portero se produce tras un largo proceso de negociación en Estados Unidos que no llegó a buen puerto por diferencias financieras. A pesar de los intentos de renovación por parte de su antiguo club, las exigencias económicas del jugador y su agente marcaron una distancia. Esta falta de acuerdo precipitó su salida del fútbol norteamericano, convirtiéndolo en una de las piezas más codiciadas de la agencia libre.

Coronel cierra un ciclo histórico con los New York Red Bulls, donde defendió la portería en 180 compromisos oficiales y acumuló 52 vallas invictas. Su rendimiento en la MLS no solo lo consolidó como un referente bajo los tres palos, sino que también impulsó su carrera internacional con el combinado paraguayo. Estas estadísticas lo posicionaron rápidamente como un refuerzo de garantías para cualquier equipo con aspiraciones en Sudamérica.