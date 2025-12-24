Matías Galarza, entre la revancha con Gallardo y la puerta abierta en Liniers

La posibilidad de una cesión temporal cobra fuerza a medida que avanza el mercado de pases actual en el fútbol argentino. Si bien todavía no hay una decisión final, el club de Núñez estaría abierto a escuchar propuestas formales por el mediocampista de la selección paraguaya. El objetivo principal sería que el futbolista sume los minutos, apuntando a la Copa del Mundo 2026, que hoy parecen difíciles de conseguir bajo el mando de Marcelo “Muñeco” Gallardo.

En este escenario de incertidumbre, Vélez Sarsfield levanta la mano como un posible destino para el internacional paraguayo de cara al 2026. El interés del club de Liniers no es nuevo, ya que siguieron de cerca su evolución durante las negociaciones previas con River. La directiva del “Fortín” valora las condiciones técnicas del volante y su capacidad para adaptarse a un esquema dinámico.

🗣️ El presidente de Vélez se mostró receptivo respecto a una eventual posibilidad de sumar a sus filas al mediocampista zurdo de River. pic.twitter.com/SLrWcqNpTQ — La Página Millonaria (@RiverLPM) December 24, 2025

Sobre esta posibilidad, el presidente de la institución de la “V” azulada, Fabián Berlanga, fue consultado en un medio partidario sobre el interés en el jugador. “¿Si traigo a Galarza Fonda si River me lo ofrece a préstamo? Y... ¿por qué no? el mercado anterior fue la vedette del mercado”, declaró el dirigente para explicar su postura. Sus palabras confirman que el nombre del paraguayo sigue siendo atractivo en el mercado local.

A pesar de los rumores de salida, el entrenador de la entidad de Núñez, Marcelo “Muñeco” Gallardo decidió, por ahora, contar con el mediocampista para la planificación de la próxima pretemporada. El entrenador confía en su capacidad para moldear jugadores, aunque la decisión final dependerá de las ofertas que lleguen a las oficinas del Monumental. La postura de River estaría oscilando entre la paciencia deportiva y la conveniencia de una salida estratégica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy