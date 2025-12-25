Old Trafford concentra todas las miradas en el tradicional Boxing Day

El famoso Boxing Day del día después de Navidad se concentrará por lo tanto en esos 90 minutos en Old Trafford ya que la liga inglesa ha preferido programar siete encuentros de la jornada el sábado 27 y los dos últimos el domingo 28, principalmente por las preferencias de las televisiones.

“La liga se adapta al calendario. Podemos asegurar que la próxima temporada tendremos más partidos de la Premier League en el Boxing Day ya que esa fecha caerá en sábado”, avanzaron los responsables del campeonato cuando se supo que la tradición quedaba muy deslucida en este 2025.

El partido elegido pondrá frente a frente a dos formaciones, Manchester United (7º) y Newcastle (11º), que están luchando por acercarse a la pelea de los puestos altos.

Antes del choque están a tres y seis puntos respectivamente del cuarto lugar del Chelsea, el último de los equipos de la zona de clasificación a la próxima Liga de Campeones.

El capitán portugués del United, Bruno Fernandes, lesionado en un muslo el pasado fin de semana, está de baja en principio para “algunos partidos” y será el gran ausente de la velada.

Chelsea, a frenar al Aston Villa

El Chelsea, campeón mundial el pasado julio, protagonizará el choque en principio estelar del fin de semana en Inglaterra, recibiendo en Stamford Bridge a un Aston Villa (3º) en racha.

El pasado fin de semana, el Chelsea no pasó del empate en Newcastle y vio cómo el Aston Villa, el equipo que le precede en la tabla, ampliaba a siete puntos la distancia en la clasificación.

Los Villanos son la sensación del fútbol inglés en las últimas semanas, después de encadenar el pasado fin de semana un séptimo triunfo consecutivo en la Premier League y el décimo seguido teniendo en cuenta también el resto de las competiciones.

A pesar de la impresionante racha, el entrenador español del equipo de Birmingham, Unai Emery, pide cautela y huye de la euforia.

“No somos aspirantes (al título). Estamos ahí porque estamos compitiendo de manera fantástica y porque los jugadores están muy concentrados en cada partido, siendo consistentes. Pero no somos aspirantes. Llevamos más o menos tres años siendo constantes y consiguiendo puestos europeos, pero debemos mantenernos humildes”, declaró el técnico vasco el pasado sábado.

Liderato en juego

Lo cierto es que el Aston Villa está de llena en la lucha por el liderato, únicamente un punto por detrás del Manchester City (2º) y a tres unidades del líder Arsenal.

El City visitará al Nottingham Forest (17º) el sábado, después de que Pep Guardiola haya revisado uno por uno los resultados de sus jugadores en báscula, después de advertirles de que no toleraría aumentos de peso por las fiestas navideñas.

El Arsenal tiene por su parte un partido como local el sábado contra el Brighton (9º), donde espera sufrir menos que el martes ante el Crystal Palace, al que superó en una agónica tanda de penales en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.

Por su parte, el Liverpool, que ha suavizado su crisis en las últimas semanas y ha remontado al quinto puesto, intentará seguir su escalada con un partido en principio muy asequible, en su templo de Anfield contra el colista Wolverhampton el sábado.

Programa de la 18ª jornada de la Premier League

Viernes: (17:00 hora paraguaya) Manchester United - Newcastle.

Sabado: (09:30) Nottingham Forest - Manchester City; (12:00) Arsenal - Brighton, Brentford - Bournemouth, Burnley - Everton, Liverpool - Wolverhampton y West Ham - Fulham; (14:30) Chelsea - Aston Villa.

Domingo: (11:00) Sunderland - Leeds; (13:30) Crystal Palace - Tottenham.

Posiciones: Arsenal 39 puntos, Manchester City 37, Aston Villa 36, Chelsea y Liverpool 29, Sunderland 27, Machester United y Crystal Palace 26, Brighton y Evderton 24.