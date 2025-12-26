Atlético Madrid cierra el año con el récord de socios

La entidad rojiblanca de Atlético Madrid subraya que estos datos demuestran “el enorme crecimiento a todos los niveles” del club en los últimos años, con una subida del 94 por ciento en el número de socios respecto a hace una década.

“Un número sin precedentes que demuestra que nuestra afición, que partido a partido y año a año nos apoya para seguir creciendo juntos, es única. E histórica. A todos ellos, gracias por su pasión, su sentimiento y su lealtad” , asegura el club que preside Enrique Cerezo en un comunicado, en el que se señala que la lista de espera para hacerse abonado para la próxima temporada es de 8.000 personas.

Una novedad introducida por la entidad madrileña es que la condición de socio irá ligada al año natural, en lugar de a la temporada deportiva como era lo habitual, por lo que la validez del carné se extiende desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio.

El club comunicó también hace pocas fechas a todos sus socios que su carné de socio actual amplía su validez hasta diciembre de 2026, lo que permite disfrutar de sus ventajas durante los próximos doce meses.

Los actuales socios no tendrán que renovar ni pagar su cuota hasta unas semanas antes de que acabe 2026 y conservarán su antigüedad y su número de suscripción hasta entonces, añade la nota. EFE