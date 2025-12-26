De la Fuente, mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo

De la Fuente ha liderado el ranking de 2025 con 136 puntos, por delante del también español Roberto Martínez, actual técnico de Portugal, y del argentino Lionel Scaloni, ganador de este galardón en las ediciones de 2022 y 2023, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Lea más: Miguel Samudio regresa a Uruguay

España, que ha cerrado 2025 como número uno de la clasificación de la FIFA, confirmó este año su clasificación para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá y superó la mejor marca histórica de imbatibilidad de selecciones al enlazar 31 partidos oficiales sin conocer la derrota.

El técnico de La Rioja (Haro, 1961) dirige a la selección española absoluta desde 2022 y al frente de ella se proclamó campeón de la Liga de Naciones en 2023 y de la Eurocopa 2024 de Alemania. EFE

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy