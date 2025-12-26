Miguel Samudio regresa a Uruguay para sumarse al Paysandú FC

La institución sanducera atraviesa una etapa de euforia tras coronarse campeona en la tercera categoría, logrando así un histórico ascenso al fútbol de plata. Con la llegada del defensor guaraní, el club pretende establecer una base sólida y con jerarquía para consolidarse rápidamente dentro del exigente sistema de ligas local.

A sus 39 años, el futbolista llega tras un 2025 de actividad en Recoleta FC, en la élite de nuestro fútbol en el primer semestre, para llegar en la segunda mitad del año al Sportivo San Lorenzo, con el que logró el ascenso a la máxima categoría. Esta será su segunda experiencia en Uruguay, donde ya dejó una huella imborrable tras su exitoso paso por el club Liverpool, donde se consagró campeón y referente.

En su paso por el “Negro de la Cuchilla”, el experimentado defensor oriundo de la ciudad de Capiatá obtuvo la Supercopa Uruguaya 2023, el Torneo Intermedio 2023, el Torneo Clausura 2023, el Campeonato Uruguayo 2023 y la Supercopa Uruguaya 2024. Recordando que el defensor se tuvo que marchar del equipo en abril de 2024 por un problema personal con un compañero del plantel.

Mediante sus redes sociales, los Sanduceros le dieron la bienvenida al paraguayo de la siguiente manera:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Bienvenido a tu nueva casa, Miguel”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Jerarquía internacional, carácter competitivo y mentalidad ganadora. Miguel Samudio se suma a Paysandú FC para aportar experiencia, liderazgo y personalidad dentro y fuera de la cancha”.

“Un jugador que defendió camisetas de peso, que sabe lo que es competir al más alto nivel y que hoy elige este proyecto para seguir haciendo historia”.

“Compromiso, entrega y ambición. Desde hoy, Miguel Samudio es parte de Paysandú FC”.