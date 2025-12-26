Diego Gómez, el futbolista paraguayo más valioso del mundo

El crecimiento del ex Libertad está siendo vertiginoso durante su primera temporada en el fútbol europeo, duplicando casi su valor inicial. Al aterrizar en Inglaterra, su ficha promediaba los 13 millones de euros, pero hoy su tasación escala hasta los 25 millones. Este incremento de 12 millones lo sitúa por encima de todos sus compatriotas, marcando un hito histórico para su carrera profesional.

Por otro lado, Julio Enciso fue descendiendo al segundo escalón del podio tras sufrir un ligero ajuste en su cotización de mercado. El atacante guaraní, que actualmente busca consolidar su nivel en la Ligue 1 de Francia, pasó de valer 22 millones a una cifra de 20 millones. No obstante, los analistas prevén un repunte cercano debido a su reciente titularidad y protagonismo creciente en el esquema de su equipo.

Detrás de los dos líderes, el ranking de los futbolistas paraguayos más valiosos presenta nombres consolidados que mantienen su vigencia internacional. El tercer puesto pertenece a Omar Alderete, defensor cuya solidez y liderazgo en la Premier League le permite sostener una valoración de 12 millones. El central se confirma así como la pieza defensiva más cara y estable con la que cuenta la selección paraguaya.

En la cuarta ubicación aparece Ramón Sosa, quien conserva un valor de 11 millones de euros pese a las fluctuaciones del mercado actual. El extremo sigue siendo uno de los activos más interesantes del fútbol nacional, manteniendo una distancia prudencial respecto a sus perseguidores. Cierra el prestigioso listado del Top 5, Miguel Almirón, cuya ficha se sitúa ahora en los 9 millones de euros.

La caída de Almirón responde principalmente a su reciente traspaso desde la Premier League hacia la Major League Soccer de Estados Unidos. Este movimiento, sumado al factor de su edad, provocan que su tasación baje, aunque sigue siendo un referente indispensable. El nuevo mapa de valores confirma un cambio de mando generacional, con Diego Gómez portando ahora el estandarte del éxito.