Premier League: Manchester United vence al Newcastle en el único juego del “Boxing Day”

Dorgu devolvió la sonrisa a sus compañeros, que sumaban dos partidos sin ganar (Bournemouth y Aston Villa) y necesitaban los tres puntos con urgencia para engancharse a los puestos europeos. Desde el costado derecho lo hizo todo: atacó, defendió, desbordó, enloqueció a sus rivales y encima terminó el choque con un auténtico golazo.

Consiguió que no se recordara a Bruno Fernandes, una baja muy sensible para el Manchester United. El portugués, lesionado, es un hombre clave en su equipo para generar juego y ocasiones. Cuando ha faltado en la Premier League desde que llegó al club en 2019, los datos son incontestables: de diez ausencias, el United sólo consiguió tres victorias.

Casemiro, sancionado la pasada jornada, volvió y ocupó su hueco para formar en el centro del campo con los mismos que perdieron frente al Aston Villa (2-1): Manuel Ugarte, Mason Maunt y Matheus Cunha. Pero el protagonista, sobre todo en la primera parte, no fue ninguno de los cuatro. Fue Dorgu quien se erigió como el jugador más determinante de los 22 que estaban sobre el terreno de juego.

El carrilero danés ya avisó hace una semana de sus capacidades en ataque. Fue un dolor de cabeza para el Aston Villa y firmó una asistencia que no desaprovechó Cunha. Y, contra el Newcastle, fue a más. Sin duda, se erigió como el hombre del partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estuvo presente en casi todos los fregaos importantes del duelo y, acostumbrado a jugar en diferentes roles durante el curso, lo hizo todo bien en cualquier zona del campo. En esta ocasión, repitió pegado a la banda derecha y suyo fue el golazo con el que se inauguró el marcador en Old Trafford.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Resultados y programa de la 18ª jornada de la Premier: Viernes: Manchester United 1- Newcastle 0; Sábado: (09:30) Nottingham Forest - Manchester City; (12:00) Arsenal - Brighton, Brentford - Bournemouth, Burnley - Everton, Liverpool - Wolverhampton y West Ham - Fulham; (14:30) Chelsea - Aston Villa; Domingo: (11:00) Sunderland - Leeds; (13:30) Crystal Palace - Tottenham.

* Principales posiciones: Arsenal 39 puntos, Manchester City 37, Aston Villa 36, Chelsea, Manchester United y Liverpool 29, Sunderland 27, Crystal Palace 26, Brighton y Evderton 24.