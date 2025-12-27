0-0. Dubravka sostiene al Burnley

Sigue sin vencer el cuadro de Scott Parker, que no pasó del empate en Turf Moor ante un rival sumido en un bache que puso a prueba a Dubravka y que perdió el rumbo en el tramo final, cuando se le echó encima el cuadro local, que tuvo cerca la victoria.

Porque las ocasiones las tuvo el equipo de David Moyes al principio. Entonces vivió su mejor momento Dubravka, que sostuvo al Burnley.

El acoso de los 'toffees' decayó con el paso del tiempo y fue cuando el cuadro local intentó aprovechar su oportunidad y tuvo dos claras ocasiones de gol en el tramo final. Jacob Ruun Larsen tiró alto, pero más cerca de marcar estuvo Ziang Flemming, en el minuto 90, que disparó al poste derecho de Jordan Pickford.

El empate no sirve a ninguno. No saca al Everton del ecuador de la tabla y le aleja de Europa. Dos derrotas y un empate plasman el bache en el que anda sumido. Para el Burnley, es el segundo punto seguido, pero sigue a seis de la salvación que marca el Nottingham Forest.

