0-3. Nico Paz y Jacobo Ramón reconducen al Como 1907

Se desquitó a lo grande el Como 1907 tras sus caídas ante Inter de Milán y Roma en las dos jornadas anteriores. Goleada y dominio sin paliativos ante un Lecce incapaz de hacer sombra al equipo revelación de los dos últimos años en el fútbol italiano, que dormirá en zona europea en la tabla a la espera del resultado del Bolonia.

Su gran apuesta por hacer negocios con el Real Madrid la está rentabilizando a lo grande porque las incorporaciones de Nico Paz y Jacobo Ramón no llegaron a sumar ni 10 millones de euros y esta temporada están siendo líderes indiscutibles.

Uno, el argentino, el mayor talento de la Serie A, del centro del campo para arriba; y el otro, el español, de toda la defensa.

Entre ellos resolvieron el duelo ante el Lecce. Nico Paz con un gol desde fuera del área. Su disparo en el minuto 20 tocó en Tiago Gabriel y la comba facilitó un tanto algo polémico por posible falta previa de Paz ante Maleh que ni el colegiado ni el VAR consideraron punible.

Sexto gol de Nico Paz en la presente campaña, en la que también suma seis asistencias. Cerró su partido completo con el pase de gol para el griego Anastasios Douvikas, que hizo el tercero y definitivo.

Jacobo Ramón encarriló el triunfo con el segundo tanto, el que mermó a los de Di Francesco. En una jugada a balón parado, claro, su especialidad. Marcó el segundo tanto de su campaña. Minuto 66 y en un saque de falta lateral, en la segunda jugada, aprovechó el desorden para empujar un balón suelto en el área pequeña.

Las dos grandes apuestas de Fàbregas para su Como 1907 resolvieron el duelo ante el Lecce para cerrar el gran 2025 del club con victoria.

Nico Paz y Jacobo Ramón recondujeron al Como a la victoria tras dos derrotas y ya vuelve a colocarse en zona Europa, el gran sueño de un club que volvió a la élite del fútbol italiano el año pasado tras más de dos décadas de ausencia.