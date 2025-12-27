2-0. El Al Ittihad de Benzema frustra a Imanol

El cuadro del técnico español lleva ya ocho partidos sin ganar en la competición y cae a la decimotercera plaza en la clasificación, solo dos puntos por encima de la zona de descenso que marca el Damac.

No tuvo capacidad de reacción ante el conjunto de Sergio Conceicao, que mostró su recuperación con su segundo triunfo seguido aunque aún está lejos de la parte alta.

El Al Ittihad, sin goles de Karim Benzema, abrió el marcador al cuarto de hora con un tanto de Ahmed Al Ghamdi y sentenció a cuatro minutos del final con el anotado por el neerlandés Steven Bergwijn tras recibir un balón de Muhannad Al Shaqeeti.