Cristiano Ronaldo, a 44 de los 1000

Cristiano Ronaldo sigue firme hacia su objetivo. No para de marcar el portugués que marcó a la media hora y en el añadido antes del descanso y también en la segunda parte un gol que fue invalidado.

Abrió el marcador el exjugador del Real Madrid en el 31, al anotar a puerta vacía, en boca de gol, un centro de Abdulelah Al Amri. El segundo fue en la última acción antes del intermedio cuando recibió un pase desde la derecha del croata Marcelo Brozovic que remató de tacón y superó otra vez al brasileño Samuel Portugal.

Lleva Cristiano 956 goles: 156 con la selección y 40 en lo que va de 2025 que le han erigido en el primer y hasta ahora único jugador en llegar a esta cifra en catorce años naturales distintos. En los diez que va de Liga de Arabia Saudí lleva doce dianas. Es el máximo anotador de la competición.

Su compatriota Joao Felix, en el tiempo añadido, redondeó el triunfo del Al Nassr que supera en cuatro goles al Al Hilal, segundo, y en cinco al Al Taawon. eFE

