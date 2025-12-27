Mané responde a Bakambu

Senegaleses y guineanos apuntan a las dos primera plazas del cuarteto. Ambos se citaron en el IBN Batouta de Tánger con un triunfo cada uno, el logrado en el primer partido. Senegal se impuso a Botsuana (3-0) y Congo a Benín (1-0).

Dos rechaces de ambos porteros marcaron el partido, que encarriló el equipo que dirige el francés Sebastien Desabre y que puso por delante a Congo. Un disparo de Theo Bongonda fue repelido por el portero Edouard Mendy. Bakambu recogió la pelota y la envió a la red a la hora de juego.

Ocho minutos tardó en empatar Senegal. Fue gracias a una acción del jugador del París Saint Germain Ibrahim Mbaye, una demostración de fuerza. Disparó dentro del área, adonde llegó tras una portentosa arrancada. Lo paró el portero Lionel Mpasi-Nzau y atento, Mane, de primeras, logró el empate.

Ambos comandan el Grupo D con tres puntos. Aunque la cima es para Senegal, que obtuvo un triunfo mayor en su primer partido.

En el otro duelo, entre los derrotados de la primera fecha, fue Benín el que ganó (1-0) a Botsuana, en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat.

Benin logró su primer triunfo en la presente edición del torneo y Botsuana cuenta sus partidos por derrotas. El conjunto beninés estrenó su puntuación con un gol de Yohan Roche tras recibir un balón de Steve Mounie a la media hora.

Cerrará la fase de grupos en busca de un puesto para las eliminatorias contra Senegal, mientras que Botsuana será el rival de la República Democrática del Congo.